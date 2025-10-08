08:57  08 жовтня
08 жовтня 2025, 08:22

Ремонт обернувся крадіжкою: у Києві судитимуть чоловіка, який обікрав замовників

08 жовтня 2025, 08:22
Фото: Національна поліція
У столиці завершили розслідування справи щодо 34-річного жителя Одещини, який, замість обіцяного ремонту, вкрав у киян техніку та будівельні матеріали

Про це повідомила Поліція Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що у серпні цього року жінка звернулася до правоохоронців із заявою про крадіжку з її квартири. Вона разом із співмешканцем найняла чоловіка для проведення ремонтних робіт, знайшовши його через інтернет-оголошення.

Після отримання ключів від помешкання новоспечений "майстер" у перший же день перестав виходити на зв'язок. Коли власники прийшли перевірити квартиру, виявили, що з неї зникла техніка та будматеріали.

Оперативники встановили особу зловмисника – ним виявився 34-річний одесит, який нещодавно приїхав до столиці.

Чоловікові повідомили про підозру.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у столиці до семи років позбавлення волі засуджено 33-річного чоловіка, який під час відключення електроенергії викрав гроші з каси одного з готелів у центральній частині міста. Правоохоронці затримали підозрюваного під час патрулювання Шевченківського району Києва.

Київ злодій крадіжка ремонт поліція одесит підозра
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
