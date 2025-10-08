Ремонт обернувся крадіжкою: у Києві судитимуть чоловіка, який обікрав замовників

Фото: Національна поліція

У столиці завершили розслідування справи щодо 34-річного жителя Одещини, який, замість обіцяного ремонту, вкрав у киян техніку та будівельні матеріали

Про це повідомила Поліція Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що у серпні цього року жінка звернулася до правоохоронців із заявою про крадіжку з її квартири. Вона разом із співмешканцем найняла чоловіка для проведення ремонтних робіт, знайшовши його через інтернет-оголошення.

Після отримання ключів від помешкання новоспечений "майстер" у перший же день перестав виходити на зв'язок. Коли власники прийшли перевірити квартиру, виявили, що з неї зникла техніка та будматеріали.

Оперативники встановили особу зловмисника – ним виявився 34-річний одесит, який нещодавно приїхав до столиці.

Чоловікові повідомили про підозру.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у столиці до семи років позбавлення волі засуджено 33-річного чоловіка, який під час відключення електроенергії викрав гроші з каси одного з готелів у центральній частині міста. Правоохоронці затримали підозрюваного під час патрулювання Шевченківського району Києва.