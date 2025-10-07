Бил и унижал: отчима на Киевщине подозревают в доведении падчерицы до самоубийства
В Киевской области 39-летнему мужчине объявлено подозрение в доведении несовершеннолетней девушки до самоубийства из-за жестокого обращения и постоянного унижения ее достоинства
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, подозреваемый проживал вместе с сожительницей и ее детьми. Он несколько лет издевался над падчерицей: унижал, оскорблял нецензурными словами, заставлял выполнять домашнюю работу и ухаживать за младшими детьми, ограничивая возможность учиться и отдыхать.
Мужчина также систематически совершал психологическое насилие, выгонял девочку из дома зимой без верхней одежды, публично унижал и угрожал отдать ее в детский дом.
Девочка находилась в материальной зависимости от отчима, поскольку именно он обеспечивал семью финансово.
Постоянное унижение, страх и беззащитность привели к тяжелым психологическим последствиям, в результате чего девочка совершила самоубийство. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате механической асфиксии из-за повешения.
Досудебное расследование продолжается.
