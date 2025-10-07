11:12  07 октября
07 октября 2025, 14:09

Бил и унижал: отчима на Киевщине подозревают в доведении падчерицы до самоубийства

07 октября 2025, 14:09
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Киевской области 39-летнему мужчине объявлено подозрение в доведении несовершеннолетней девушки до самоубийства из-за жестокого обращения и постоянного унижения ее достоинства

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемый проживал вместе с сожительницей и ее детьми. Он несколько лет издевался над падчерицей: унижал, оскорблял нецензурными словами, заставлял выполнять домашнюю работу и ухаживать за младшими детьми, ограничивая возможность учиться и отдыхать.

Мужчина также систематически совершал психологическое насилие, выгонял девочку из дома зимой без верхней одежды, публично унижал и угрожал отдать ее в детский дом.

Девочка находилась в материальной зависимости от отчима, поскольку именно он обеспечивал семью финансово.

Постоянное унижение, страх и беззащитность привели к тяжелым психологическим последствиям, в результате чего девочка совершила самоубийство. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате механической асфиксии из-за повешения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно в Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития. От полученных травм погибла на месте. Следователи начали уголовное производство с отметкой "самоубийство".

Киевская область отчим несовершеннолетняя девушка прокуратура издевательство унижение подозрение
