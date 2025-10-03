Фото: прокуратура

Правоохранители объявили о подозрении 52-летней жительнице Киевщины и 47-летнему жителю Одесщины. Вместе они продавали психотропные средства

Об этом сообщает прокуратура Киевской области, передает RegioNews.

Через интернет-магазин злоумышленники наладили продажу препаратов для похудения. Эти препараты включают в себя психотропное вещество сибутрамин. Заказы они принимали онлайн. "Товар" присылали по почте.

Во время обысков у них обнаружили около полумиллиона таблеток с содержанием психотропного вещества. По ценам "черного рынка" это товар почти на 50 миллионов гривен.

Напомним, ранее в Винницкой области разоблачили незаконную схему поставки наркотиков в колонию, организованную заключенным. Его подельники на свободе помогали доставлять запрещенные вещества, которые осужденный затем сбывал другим заключенным.