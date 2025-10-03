20:20  03 октября
Грозы на юге и мокрый снег в Карпатах: чего ожидать от погоды 4 октября
20:45  03 октября
В Киеве судили мужчину, работавшего на россиян
16:26  03 октября
На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
03 октября 2025, 19:12

Полиция Прикарпатья разоблачила наркобизнес: двое мужчин выращивали коноплю, еще один продавал психотропы

03 октября 2025, 19:12
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

В Прикарпатье полиция задержала трех мужчин, которые занимались незаконным оборотом наркотиков и выращиванием наркосодержащих растений

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Двое из них проживали в Снятине и организовали "бизнес" по продаже каннабиса, еще один - в Рожнятовской громаде - сбывал психотропные вещества. Все фигуранты взяты под арест.

Двое мужчин из Снятина и еще один из Рожнятовской громады задержаны

Оперативники областного управления уголовного розыска совместно со снятинскими правоохранителями задокументировали деятельность 28-летнего и 30-летнего мужчин. Установлено, что они создали Telegram-канал для поиска клиентов и сбыта наркотиков, а также организовали "закладки" для скрытого распространения. Коноплю выращивали на специально обустроенном участке посреди поля, а собранный "урожай" перерабатывали дома для продажи.

Все фигуранты арестованы

Во время санкционированных обысков в домах и транспорте злоумышленников изъяли более 4 кг каннабиса, электронные весы, средства фасовки, деньги, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи. Двое мужчин получили подозрение по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное обращение наркотиков в особо крупных размерах. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под арестом.

Еще один случай задокументировали сотрудники Рожнятовской полиции совместно с оперативниками управления по борьбе с наркопреступностью. Согласно данным следствия, 25-летний житель громады, ранее судимый за наркопреступления, с марта этого года занимался сбытом психотропного вещества альфа-PVP. Его задержали во время очередной сделки. Подозрение ему сообщили по части 2 статьи 307 УКУ, суд также избрал содержание под арестом.

Напомним, правоохранители Житомирской области расследовали деятельность наркогруппы, которая ежемесячно зарабатывала до 600 тысяч гривен на амфетамине.

наркотики Прикарпатье Ивано-Франковская область каннабис наркосеть психотроп
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
07 августа 2025
