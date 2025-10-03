Фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Двое из них проживали в Снятине и организовали "бизнес" по продаже каннабиса, еще один - в Рожнятовской громаде - сбывал психотропные вещества. Все фигуранты взяты под арест.

Оперативники областного управления уголовного розыска совместно со снятинскими правоохранителями задокументировали деятельность 28-летнего и 30-летнего мужчин. Установлено, что они создали Telegram-канал для поиска клиентов и сбыта наркотиков, а также организовали "закладки" для скрытого распространения. Коноплю выращивали на специально обустроенном участке посреди поля, а собранный "урожай" перерабатывали дома для продажи.

Во время санкционированных обысков в домах и транспорте злоумышленников изъяли более 4 кг каннабиса, электронные весы, средства фасовки, деньги, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи. Двое мужчин получили подозрение по части 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное обращение наркотиков в особо крупных размерах. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под арестом.

Еще один случай задокументировали сотрудники Рожнятовской полиции совместно с оперативниками управления по борьбе с наркопреступностью. Согласно данным следствия, 25-летний житель громады, ранее судимый за наркопреступления, с марта этого года занимался сбытом психотропного вещества альфа-PVP. Его задержали во время очередной сделки. Подозрение ему сообщили по части 2 статьи 307 УКУ, суд также избрал содержание под арестом.

