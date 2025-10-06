Ілюстративне фото

30-річний житель столиці отримав вирок за придбання та зберігання з метою продажу наркотиків. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Чоловік зберігав з метою продажу психотропні речовини кетамін вагою майже 270 грамів, психотропи 4-ММС, МДМА, а також ЛСД, кокаїн та канабіс. Все це було в його квартирі, на сходинковому майданчику, у підʼїзді будинку.

Правоохоронці затримали його, коли він намагався продати кетамін в одному зі столичних парків. На суді чоловік свою провину не визнав, але у слідства були докази.

Його засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

