Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители завершили расследование наркопреступной группы, которая ежемесячно зарабатывала сотни тысяч гривен на амфетамине

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

В Житомирской области будут судить участников преступной группы, которая организовала производство и сбыт наркотических средств. Согласно данным правоохранителей, в состав группировки входило несколько человек, а его организатором стал 35-летний житель Житомирского района.

Лабораторию ликвидировали

Нарколаборатория, где производили амфетамин, находилась в одном из частных помещений на территории Киевской области. Там так называемые "повара" занимались непосредственным изготовлением психотропных веществ. Готовый товар тщательно маскировали, затем передавали по почте или забирали другие участники группы для последующего сбыта.

Амфетамин реализовывали небольшими дозами через разветвленную сеть клиентов – по почте, из рук в руки и путем закладок. По оценкам полиции, преступная деятельность приносила организаторам до 600 тысяч гривен ежемесячно.

В феврале правоохранители провели специальную операцию по ликвидации деятельности группировки на территории Житомирской и Киевской областей. Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сообщалось, в Винницкой области разоблачили незаконную схему поставки наркотиков в колонию, организованную заключенным. Его подельники на свободе помогали доставлять запрещенные вещества, которые осужденный затем сбывал другим заключенным.