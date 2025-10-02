15:47  02 октября
Конфликт в очереди к кассе: в Киеве парень избил девушку в магазине из-за замечания
20:44  02 октября
Погода в Украине 3 октября: заморозки на западе и мокрый снег в Карпатах
13:57  02 октября
На трассе в Одесской области легковушка врезалась в грузовик: погибли мать и дочь, пострадала бабушка
UA | RU
UA | RU
02 октября 2025, 19:17

В Житомирской области будут судить группу наркоторговцев, которая зарабатывала до 600 тыс. грн в месяц

02 октября 2025, 19:17
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Правоохранители завершили расследование наркопреступной группы, которая ежемесячно зарабатывала сотни тысяч гривен на амфетамине

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

В Житомирской области будут судить участников преступной группы, которая организовала производство и сбыт наркотических средств. Согласно данным правоохранителей, в состав группировки входило несколько человек, а его организатором стал 35-летний житель Житомирского района.

Лабораторию ликвидировали

Нарколаборатория, где производили амфетамин, находилась в одном из частных помещений на территории Киевской области. Там так называемые "повара" занимались непосредственным изготовлением психотропных веществ. Готовый товар тщательно маскировали, затем передавали по почте или забирали другие участники группы для последующего сбыта.

Амфетамин реализовывали небольшими дозами через разветвленную сеть клиентов – по почте, из рук в руки и путем закладок. По оценкам полиции, преступная деятельность приносила организаторам до 600 тысяч гривен ежемесячно.

В феврале правоохранители провели специальную операцию по ликвидации деятельности группировки на территории Житомирской и Киевской областей. Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сообщалось, в Винницкой области разоблачили незаконную схему поставки наркотиков в колонию, организованную заключенным. Его подельники на свободе помогали доставлять запрещенные вещества, которые осужденный затем сбывал другим заключенным.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
наркотики нарколаборатория амфетамин наркобизнес преступная группа
В Винницкой области раскрыли схему поставки наркотиков в колонию: организовал заключенный
01 октября 2025, 18:40
Продавал "из рук в руки": в Каменском будут судить 35-летнего мужчину за сбыт наркотиков
29 сентября 2025, 18:10
Житель Ужгорода прямо дома устроил "нарколабораторию"
26 сентября 2025, 15:45
Все новости »
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
Погода в Украине 3 октября: заморозки на западе и мокрый снег в Карпатах
02 октября 2025, 20:44
Суд в Харьковской области избрал домашний арест подозреваемому в смертельном избиении
02 октября 2025, 20:30
В Киеве сообщили о подозрении водителя Mercedes, напавшего на велосипедиста
02 октября 2025, 20:25
В Киевской области в результате атаки дронов пострадал 52-летний мужчина
02 октября 2025, 20:15
Из-за неправильной парковки: в Харькове 52-летний мужчина напал с ножом в кафе
02 октября 2025, 20:01
В Закарпатье мошенники обманули волонентов более чем на миллион
02 октября 2025, 19:56
В Киеве будут судить предпринимателя и агронома, присвоивших более 1 млн грн на фиктивных поставках
02 октября 2025, 19:50
Чудом выжили: на Сумщине "Белые ангелы" спасли супругов после взрыва дрона
02 октября 2025, 19:36
Сел пьяным за руль: в Житомирской области будут судить водителя за аварию с пострадавшими
02 октября 2025, 19:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »