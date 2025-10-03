"Концерта не будет": в Киеве запретили выступление русскоязычных рэперов

Иллюстративное фото: из открытых источников

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обратился в полицию из-за запланированного концерта русскоязычных рэперов в столице

Об этом он сообщил в Телеграмме, передает RegioNews.

"Получил информацию, что определенные "музыканты" сегодня решили устроить концерт в одном из баров Киева, где планируют читать свой русскоязычный рэп", – отметил Ткаченко.

Он подчеркнул, что Киевсовет еще в 2023 году наложил мораторий на публичное использование русскоговорящего культурного продукта на территории города.

"Поэтому превентивно обращаюсь в правоохранительные органы. "Концерта" не будет. "Русский рэп" в столице Украины никто не будет толеровать", – добавил Ткаченко.

Напомним, в июне 2025 года украинские музыканты и общественная организация "Украинское Агентство по Авторским и Смежным Правам" просили государственные органы начать диалог со стриминговыми платформами, чтобы заблокировать загрузку российской музыки на территории Украины.

