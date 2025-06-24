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Украинские музыканты и общественная организация "Украинское Агентство по Авторским и Смежным Правам" просят государственные органы начать диалог со стриминговыми платформами, чтобы заблокировать загрузку русской музыки на территории Украины

Об этом говорится в их открытом письме, передает RegioNews.

В обращении к Офису Президента, Кабинету Министров, Верховную Раду, СНБО, Уполномоченному по вопросам защиты государственного языка и других государственных институций авторы подчеркивают:

"В течение многих лет страна-агрессор россия проводит в отношении Украины системную информационную и культурную экспансию, совмещая ее с актами терроризма и прямым военным вторжением".

Указывается, что страна-оккупант вкладывает огромные ресурсы в создание и продвижение среди украинской аудитории русскоязычного музыкального и аудиовизуального контента на музыкальных платформах и в социальных сетях.

Так, вирусные треки российских исполнителей — в частности, Sigma Boy и Homey (AY YOLA) — возглавили украинские чарты Apple Music. При этом сами российские артисты открыто заявляли, что доходы, полученные из Украины, направляют на поддержку армии РФ.

Особую тревогу вызывает тот факт, что некоторые украинские лейблы до и после начала полномасштабного вторжения сотрудничали с российскими компаниями — в частности, с Warner Russia, а также использовали агрегатор Believe, который до сих пор работает в России.

Авторы обращения призывают начать официальный диалог с представителями стриминговых платформ, технически ограничить доступ к российской музыке на территории Украины, разработать необходимые законодательные изменения и предоставить реальную поддержку украинским артистам в борьбе с российским влиянием в медиапространстве.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против российских пропагандистов, поддерживающих военную агрессию против Украины. В санкционный список вошли 20 физических лиц.

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