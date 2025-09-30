Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили топ-чиновника Киевской городской государственной администрации. Он под видом служебных командировок ездил за границу, где действительно отдыхал

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, в ноябре 2023 года и в октябре 2024 года чиновник КГГА выезжал в ЕС под видом служебной командировки. Как оказалось, он действительно отдыхал в Италии и Испании.

Для таких поездок чиновник подделывал приглашение от имени одной из известных международных корпораций якобы для участия в конгрессах и конференциях в сфере городских инноваций. Таким образом, он оформлял себе служебные заграничные командировки и выплаты из государственного бюджета.

За границей незаконно он провел 18 дней. Теперь ему будет грозить до 5 лет лишения свободы.

Напомним, экс-руководителя "Львовской железной дороги" подозревают в злоупотреблении на 31 млн грн. Бывшему должностному лицу грозит до 6 лет заключения.