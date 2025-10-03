"Концерту не буде": у Києві заборонили виступ російськомовних реперів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до поліції через запланований концерт російськомовних реперів у столиці

Про це він повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.

"Отримав інформацію, що певні "музиканти" сьогодні вирішили влаштувати концерт в одному з барів Києва, де планують читати свій російськомовний реп", – зазначив Ткаченко.

Він наголосив, що Київрада ще у 2023 році наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста.

"Тому превентивно звертаюсь до правоохоронних органів. "Концерту" не буде. "Руський реп" у столиці України ніхто не толеруватиме", – додав Ткаченко.

Нагадаємо, у червні 2025 року українські музиканти й громадська організація "Українська Агенція з Авторських та Суміжних Прав" просили державні органи розпочали діалог зі стримінговими платформами, щоб заблокувати завантаження російської музики на території України.

