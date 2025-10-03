14:59  03 жовтня
93% ринку електронних сигарет в Україні - нелегальні: результати дослідження
12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
07:58  03 жовтня
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
03 жовтня 2025, 15:43

"Концерту не буде": у Києві заборонили виступ російськомовних реперів

03 жовтня 2025, 15:43
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до поліції через запланований концерт російськомовних реперів у столиці

Про це він повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.

"Отримав інформацію, що певні "музиканти" сьогодні вирішили влаштувати концерт в одному з барів Києва, де планують читати свій російськомовний реп", – зазначив Ткаченко.

Він наголосив, що Київрада ще у 2023 році наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста.

"Тому превентивно звертаюсь до правоохоронних органів. "Концерту" не буде. "Руський реп" у столиці України ніхто не толеруватиме", – додав Ткаченко.

Нагадаємо, у червні 2025 року українські музиканти й громадська організація "Українська Агенція з Авторських та Суміжних Прав" просили державні органи розпочали діалог зі стримінговими платформами, щоб заблокувати завантаження російської музики на території України.

Читайте також: Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"

03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
