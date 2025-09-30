08:33  30 сентября
30 сентября 2025, 09:27

Россиянин обокрал консьержа в Киеве – получил 5 лет за решеткой

30 сентября 2025, 09:27
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Святошинский районный суд Киева назначил пять лет заключения гражданину России, который обокрал консьержа в многоэтажке

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, преступник, находясь в подъезде дома, похитил сумку из комнаты консьержа и скрылся. В сумке находились 4000 гривен.

Как известно, в июне этого года 77-летняя консьерж обратилась в Святошинское управление полиции Киева с сообщением о краже. В результате розыскных мер полицейские разоблачили 35-летнего ранее судимого гражданина РФ.

Следователи сообщили мужчине о подозрении. После завершения следствия обвинительный акт был передан в суд, а во время расследования злоумышленник находился под стражей.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Деснянском районе Киева полиция задержала двух мужчин , которые обокрали квартиру в многоэтажке на Лесном проспекте. Воры вынесли $8000, 60 тысяч гривен, телефон и личные вещи. За совершенное задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

