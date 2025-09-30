Россиянин обокрал консьержа в Киеве – получил 5 лет за решеткой

Фото: Национальная полиция

Святошинский районный суд Киева назначил пять лет заключения гражданину России, который обокрал консьержа в многоэтажке

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным следствия, преступник, находясь в подъезде дома, похитил сумку из комнаты консьержа и скрылся. В сумке находились 4000 гривен.

Как известно, в июне этого года 77-летняя консьерж обратилась в Святошинское управление полиции Киева с сообщением о краже. В результате розыскных мер полицейские разоблачили 35-летнего ранее судимого гражданина РФ.

Следователи сообщили мужчине о подозрении. После завершения следствия обвинительный акт был передан в суд, а во время расследования злоумышленник находился под стражей.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

