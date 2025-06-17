Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти

Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти

фото: из открытых источников

Что произошло с Данилко

Языковые скандалы – это явление, которое было характерной особенностью фактически двуязычной Украины до войны, но остается на повестке дня до сих пор. Очередной серией стал концерт Андрея Данилко, известного под сценическим псевдонимом "Верка Сердючка".

Данилко дал концерт в столице. Во время концерта прогнозируемо прозвучали и русскоязычные хиты "Верки Сердючки", что вызвало – не могло не вызвать – ответную реакцию и в обществе, и среди чиновников. Так, событие заметил языковой омбудсмен Тарас Кремень – и напомнил, что Данилко не только нарушил требования статей 23 и 29 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", но и проигнорировал собственно столичный мораторий на русскоязычный музыкальный продукт.

Коллеги Андрея Данилко в сфере развлечений раскритиковали исполнение "Сердючкой" русскоязычных песен. (Причем некоторые, как актриса и ведущая Тала Калатай, по иронии судьбы, использовали для критики целиком русскую лексику – то есть нецензурную лексику.)

Словом, проект "Верка Сердючка" нарвался на серьезную волну хейта – и оправдание только усугубило ситуацию. Фраза "Андрей Данилко не использовал русского языка во время концерта, Верка Сердючка говорит на своем локальном диалекте - полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью этого образа" от пиар-директора исполнителя выглядит откровенным издевательством, потому что если юмористический персонаж Верка Сердючка действительно использовал нежелателен, как и рафинированный язык страны-агрессора), то текст той же песни "Дольче габбана", прозвучавшей на столичных Осокорках, написан не суржиком, а практически литературным русским языком, в чем может убедиться каждый желающий.

Почему скандал вокруг "Сердючки" был ожидаем

После начала полномасштабной российско-украинской войны вопрос использования языка страны-агрессора встал на повестке дня настолько актуально, что игнорировать его было (и есть) просто невозможно. И здесь нужно отметить, что разные украинские артисты оказались в разных ситуациях.

Артем Пивоваров. Фото: artempivovarov.com

Некоторые, как уроженец Харьковщины (Волчанская, разгромленного оккупантами) Артем Пивоваров, довольно быстро и легко перестроился под новые реалии – не в последнюю очередь из-за того, что его целевой аудиторией является молодежь, которая значительно проще украинизируется, хотя бы потому, что с самого начала жила в двуязычной среде, постоянно слыша украинский язык, хоть в школе, хоть по телевизору.

Ирина Билык. Фото: из открытых источников

Такие ветераны украинской музыкальной сцены, как Ирина Билык, пошли по другому пути – вытащив из загашников свои старые украиноязычные хиты. К счастью, было чего вытаскивать. (Если бы Таисия Повалий осталась в Украине, она бы также вспомнила о своем суперхите ранних 90-х "Панно любви", а "Кролики", Владимиры Данилец и Моисеенко, вышли бы на сцену со своими хитами того же периода - юмористическими номерами "Корчма" и "Весілля". украиноязычный контент – и даже одержала победу в номинации "Лучший эстрадный хит" премии YUNA за песню "Не сдерживай взгляд".

Но "Верка Сердючка" – ситуация уникальная. Во-первых, как такого украиноязычного периода у Данилко не было никогда. Был один инструментальный, без текстов альбом ("После тебя" 2005 года), но о нем вряд ли знают и фанаты творчества этого художника. Во-вторых, суть этого проекта была именно в русско-суржикоязычности. Перевести эти хиты, как предлагала Андрею Оля Цыбульская – можно, но это испортит весь флер творчества "Сердючки". Проще говоря – слушавшие "Верку" в оригинале вряд ли станут слушать переведенные тексты, а новая аудитория уже не воспримет это явление, потому что оно из прошлого, а не из настоящего. В 2025 году, даже если игнорировать войну, тексты о "Дольче Габбане" уже не воспринимаются так, как это было в богатые нулевые и первую половину десятых лет.

Андрей Данилко. Фото: facebook.com/suspilne.eurovision

Поэтому Андрей Данилко был просто обречен на подобные скандалы. Или ему пришлось полностью переформатировать своего персонажа – что неизбежно обернулось бы имиджевыми, финансовыми, временными и другими потерями. А жить хочется здесь и сейчас, и жить хорошо, успешно и уютно. Так, как это было до Евровидения-2007, когда Сердючка зарабатывала своему создателю основные деньги отнюдь не в Украине.

Стоит ли наказывать Данилка

Что дальше? Конечно же, тему русскоязычных текстов "Верки Сердючки" докрутят в какой-то более или менее логический финал. К примеру, штрафа. Или даже какой-нибудь декоративной мобилизации Андрея Данилко (если у того нет оснований для отсрочки; или даже бронирования). Но важно во всей этой ситуации понимать следующее.

Во-первых, тема русского языка так или иначе будет вылезать в самых неожиданных местах. Хотя бы потому, что "Сердючка" "Сердючкой", но она пела не в пустоту – на видео прекрасно видно, как многие киевляне и гости столицы радостно подпевали тому же хиту о "Дольче габбане". Так что рано или поздно и другие исполнители попытаются вернуть в активное употребление свои русскоязычные хиты.

Так что история с Данилко, максимально суровое для него наказание, может стать настоящим предохранителем от подобных инцидентов в ближайшем будущем. А в средне- и долгосрочной перспективе русскоязычное творчество перестанет быть актуальным, и инциденты исчезнут сами по себе, потому что потеряют целевую аудиторию.

Поэтому важно не допустить реванша русскоязычного контента именно сейчас, когда и зрители/слушатели еще помнят это творчество, и художники далеко не все готовы/имеют возможность украинизироваться. А то, что у русскоязычных песен "Верки Сердючки" есть поклонники – в этом как раз ничего удивительного нет, они не могли исчезнуть так быстро. Даже несмотря на полномасштабную войну. Как бы это ни было неприятно слышать многим украинским патриотам.