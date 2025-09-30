Пулемет, десятки гранат и тротил: в Киеве мужчина обустроил склад боеприпасов в гараже

Фото: Национальная полиция

Столичные полицейские совместно с работниками СБУ разоблачили 36-летнего жителя Киевщины, незаконно хранившего значительный арсенал оружия и взрывчатки

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина незаконно приобрел и хранил оружие в помещении гаражного кооператива.

Во время обыска гаража в Святошинском районе Киева правоохранители обнаружили и изъяли:

пулемет;

42 гранаты с запалами;

тротиловые шашки общим весом 2 кг;

электродетонаторы.

Происхождение боеприпасов, а также цель их хранения устанавливаются.

Следователи сообщили нарушителю о подозрении и направили обвинительный акт в суд.

За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Напомним, на Запорожье правоохранители задержали 53-летнего жителя Орехова, продававшего оружие и боеприпасы. В конце августа мужчина продал пять гранат за 3 тысячи гривен, а затем получил еще 25 тысяч гривен за восемь взрывных боеприпасов и автомат.