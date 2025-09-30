08:33  30 сентября
30 сентября 2025, 08:19

Пулемет, десятки гранат и тротил: в Киеве мужчина обустроил склад боеприпасов в гараже

30 сентября 2025, 08:19
Фото: Национальная полиция
Столичные полицейские совместно с работниками СБУ разоблачили 36-летнего жителя Киевщины, незаконно хранившего значительный арсенал оружия и взрывчатки

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина незаконно приобрел и хранил оружие в помещении гаражного кооператива.

Во время обыска гаража в Святошинском районе Киева правоохранители обнаружили и изъяли:

  • пулемет;
  • 42 гранаты с запалами;
  • тротиловые шашки общим весом 2 кг;
  • электродетонаторы.

Происхождение боеприпасов, а также цель их хранения устанавливаются.

Следователи сообщили нарушителю о подозрении и направили обвинительный акт в суд.

За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Напомним, на Запорожье правоохранители задержали 53-летнего жителя Орехова, продававшего оружие и боеприпасы. В конце августа мужчина продал пять гранат за 3 тысячи гривен, а затем получил еще 25 тысяч гривен за восемь взрывных боеприпасов и автомат.

