29 вересня 2025, 06:57

Під час обстрілу Києва в укритті померла 52-річна жінка

29 вересня 2025, 06:57
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Під час масованої нічної атаки Росії на Київ у ніч на неділю, 28 вересня, загинули п'ятеро людей, ще 23 киянина дістали поранення

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, серед загиблих – 12-річна Олександра, учениця сьомого класу однієї зі шкіл Солом'янського району, а також пацієнти та медики Інституту кардіології.

Крім того, в одному з укриттів померла 52-річна Ілона Ревут. Як уточнили на платформі United24, серце жінки зупинилося через сильний стрес. Колеги розповіли, що вона вела активний спосіб життя та не мала серйозних проблем зі здоров'ям, однак дуже важко переносила обстріли.

52-річна Ілона Ревут. Фото: Салон "Лонда"

Рятувальники ДСНС до вечора завершили роботи на всіх локаціях, які постраждали від атаки. Найбільше руйнувань – у Солом'янському районі: там пошкоджено 27 будинків, з яких 9 – приватні. Загалом по семи районах столиці вибито близько тисячі вікон.

Протягом дня у Солом'янському та Дарницькому районах працювали гуманітарні штаби, які прийняли понад 500 людей. У найбільш постраждалому районі дев'ятьох мешканців тимчасово відселили до гуртожитку.

Уже надійшло 24 заяви на виплату допомоги у 40 тисяч гривень, а також продовжується збір заяв на компенсацію 10 тисяч гривень за міською програмою "Турбота. Назустріч киянам".

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російська армія масовано атакувала Україну дронами. Однією з цілей обстрілу був Київ та Київська область. У столиці внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові об'єкти в кількох районах. Було відомо про 4 загиблих.

Загалом сили ППО збили 611 повітряних цілей. Попри це, зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного БПЛА на 16 локаціях, а уламки збитих об'єктів впали на 25 локаціях.

