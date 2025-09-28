У столиці показали Інститут кардіології після удару РФ
Внаслідок російської атаки на Київ зазнав пошкоджень Інститут кардіології у Солом'янському районі Києва
Про це повідомили в ДСНС Києва, передає RegioNews.
Зазначається, що на місці рятувальники виявили тіла двох загиблих.
Такий вигляд зараз має Інститут кардіології.
Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російська армія масовано атакувала Україну дронами. Однією з цілей обстрілу був Київ та Київська область. У столиці внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові об'єкти в кількох районах. Відомо про 4 загиблих, серед них – 12-річна дівчинка.
За даними Київської ОВА, внаслідок ворожої атаки в області постраждали 27 людей. У Бучанському районі – 17 осіб, у Фастівському – 7, а у Білоцерківському – 3.
Як повідомив Володимир Зеленський, РФ запустила майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "кинджали".