Російська атака на Київ: відомо вже про чотирьох загиблих

фото: ДСНС Києва

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"За оперативною інформацією, на одній з локацій виявлено тіло загиблого. Разом наразі відомо про 4 жертви російської атаки", – написав він.

Окрім того, за словами столичного мера Віталія Кличка, за інформацією медиків, у столиці 13 постраждалих. Четверо з них зараз перебувають в лікарнях. 8 отримують допомогу амбулаторно. Одній жінці медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня російська армія масовано атакувала Україну дронами. Однією з цілей обстрілу був Київ та Київська область. У столиці внаслідок обстрілу пошкоджені житлові та нежитлові об'єкти в кількох районах. Попередньо було відомо про 3 загиблих, серед них – 12-річна дівчинка.