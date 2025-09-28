12:24  28 сентября
Во Львове столкнулись два автомобиля: травмированы водитель и пассажирка
11:29  28 сентября
В столице показали Институт кардиологии после удара РФ
09:33  28 сентября
В Киеве после ночной атаки на дорогах лежат обломки ракет
UA | RU
UA | RU
28 сентября 2025, 09:04

Вражеская атака на Киев: среди погибших – 12-летняя девочка, повреждены дома и инфраструктура

28 сентября 2025, 09:04
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Киева
Читайте також
українською мовою

Ночью 28 сентября российские войска нанесли очередной удар по Киеву. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в Соломенском районе в результате попадания в пятиэтажный жилой дом произошло возгорание на 3 и 4 этажах с частичным разрушением. Под завалами обнаружено тело 12-летней девочки. Спасены три человека, еще один человек травмирован. Пожар локализован, на месте работают пожарные.

По другому адресу попадание пришлось на здание Института кардиологии – на месте обнаружены тела двух погибших. Пожар также локализован.

Еще в одном двухэтажном нежилом доме произошло возгорание, госпитализирован мужчина. Другие удары зафиксированы в складском здании и частном жилом доме, где до прибытия спасателей госпитализировали двух человек с острой реакцией на стресс.

В Голосеевском районе произошло попадание в одноэтажное частное здание с частичным разрушением крыши и стены, пожара не было. Еще одно частное домовладение пострадало от возгорания, пожар ликвидирован, пострадавших нет.

В Святошинском районе обломки упали на открытую территорию, в Днепровском районе загорелись два припаркованных автомобиля – пожар ликвидирован, пострадавших нет.

В Дарницком районе повреждено здание детского учебного заведения. Информация о пострадавших уточняется.

Экстренные службы продолжают работу на местах обстрелов.

Напомним, в столице в результате обстрела повреждены жилые и нежилые объекты в нескольких районах. Предварительно было известно о шести пострадавших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев атака война российская армия ребенок погибшие ГСЧС
Атака на Запорожье: 21 раненый, двое в тяжелом состоянии
28 сентября 2025, 08:43
Борщаговка под Киевом: после массированной атаки РФ одна из улиц полностью разрушена
28 сентября 2025, 08:21
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
ЖК "Львовский" под Киевом: первые минуты после удара РФ – чудом выжили трое детей
28 сентября 2025, 13:32
В Одесской области дроны РФ разрушили цех и склад винного завода
28 сентября 2025, 13:13
Атака по Киевщине: увеличилось количество раненых, среди них трое детей
28 сентября 2025, 12:53
Во Львове столкнулись два автомобиля: травмированы водитель и пассажирка
28 сентября 2025, 12:24
Комбинированный удар РФ по Украине: ПВО сбила более 600 воздушных целей
28 сентября 2025, 11:55
В столице показали Институт кардиологии после удара РФ
28 сентября 2025, 11:29
Зеленский прокомментировал массированную атаку РФ на украинские города
28 сентября 2025, 10:43
ГСЧС обнародовала подробности массированной атаки РФ на Киевщину
28 сентября 2025, 10:24
Российская атака на Киев: известно уже о четырех погибших
28 сентября 2025, 09:58
Одещина под ударом РФ: повреждено предприятие и частный дом
28 сентября 2025, 09:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »