Вражеская атака на Киев: среди погибших – 12-летняя девочка, повреждены дома и инфраструктура

Фото: ГСЧС Киева

Ночью 28 сентября российские войска нанесли очередной удар по Киеву. Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в Соломенском районе в результате попадания в пятиэтажный жилой дом произошло возгорание на 3 и 4 этажах с частичным разрушением. Под завалами обнаружено тело 12-летней девочки. Спасены три человека, еще один человек травмирован. Пожар локализован, на месте работают пожарные.

По другому адресу попадание пришлось на здание Института кардиологии – на месте обнаружены тела двух погибших. Пожар также локализован.

Еще в одном двухэтажном нежилом доме произошло возгорание, госпитализирован мужчина. Другие удары зафиксированы в складском здании и частном жилом доме, где до прибытия спасателей госпитализировали двух человек с острой реакцией на стресс.

В Голосеевском районе произошло попадание в одноэтажное частное здание с частичным разрушением крыши и стены, пожара не было. Еще одно частное домовладение пострадало от возгорания, пожар ликвидирован, пострадавших нет.

В Святошинском районе обломки упали на открытую территорию, в Днепровском районе загорелись два припаркованных автомобиля – пожар ликвидирован, пострадавших нет.

В Дарницком районе повреждено здание детского учебного заведения. Информация о пострадавших уточняется.

Экстренные службы продолжают работу на местах обстрелов.

Напомним, в столице в результате обстрела повреждены жилые и нежилые объекты в нескольких районах. Предварительно было известно о шести пострадавших.