Трагедія у Київському СІЗО: помер обвинувачений у смерті іншого в'язня
Прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом смерті ув'язненого у Київському СІЗО
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає RegioNews.
За даними слідства, 17 вересня одному з ув'язнених Київського слідчого ізолятора стало зле. Медики зафіксували тяжкі внутрішні ушкодження, чоловіка госпіталізували та прооперували.
Однак 24 вересня він помер у лікарні.
Загиблий був колишнім співробітником цього ж СІЗО та проходив у справі про дії, які, за версією слідства, призвели до смерті іншого в'язня.
Наразі тривають першочергові слідчі дії: встановлюються обставини інциденту та коло можливих причетних.
Нагадаємо, у Києві судитимуть шістьох учасників угруповання, які організували наркотрафік до СІЗО та вимагали гроші з ув'язнених. За даними Національної поліції, організаторами незаконної схеми були двоє братів. Їхні дії координував так званий "вор у законі", який раніше також перебував у СІЗО.