16:42  24 вересня
Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап
11:55  24 вересня
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
24 вересня 2025, 18:10

Трагедія у Київському СІЗО: помер обвинувачений у смерті іншого в'язня

24 вересня 2025, 18:10
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом смерті ув'язненого у Київському СІЗО

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, 17 вересня одному з ув'язнених Київського слідчого ізолятора стало зле. Медики зафіксували тяжкі внутрішні ушкодження, чоловіка госпіталізували та прооперували.

Однак 24 вересня він помер у лікарні.

Загиблий був колишнім співробітником цього ж СІЗО та проходив у справі про дії, які, за версією слідства, призвели до смерті іншого в'язня.

Наразі тривають першочергові слідчі дії: встановлюються обставини інциденту та коло можливих причетних.

Нагадаємо, у Києві судитимуть шістьох учасників угруповання, які організували наркотрафік до СІЗО та вимагали гроші з ув'язнених. За даними Національної поліції, організаторами незаконної схеми були двоє братів. Їхні дії координував так званий "вор у законі", який раніше також перебував у СІЗО.

