Фото: прокуратура

Речь идет о строительстве на территории прибрежной Русановской зоны. Прокуратура уже начала досудебное расследование

Об этом сообщает прокуратура Киева, передает RegioNews.

Правоохранители расследуют факт порубки деревьев у прибрежной зоны в Днепровском районе столицы. Там недалеко продолжается строительство жилого комплекса. Предварительно правонарушения квалифицируют как самовольное строительство зданий или сооружений на самовольно занятом земельном участке (ч. 4 ст. 197-1 УК Украины) и незаконная порубка леса (ч. 1 ст. 246 УК Украины).

"К настоящему времени уже проведен осмотр места происшествия и выявлено 14 срезанных деревьев, часть земельного участка разравнена спецтехникой и засыпана песком. В настоящее время правоохранители устанавливают законность строительных работ и порубки деревьев", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ДБР недавно завершило одно из самых резонансных расследований в сфере лесного хозяйства на Волыни. В марте 2025 года правоохранители выдвинули подозрение 11 человек. Организатор, который был местным предпринимателем, после разоблачения совершил самоубийство.