Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Киеве умерла 24-летняя роженица Татьяна Сакиян, получившая ожоги более 80% тела во время российского обстрела Святошинского района 7 сентября. В момент атаки женщина была беременна. Чтобы спасти ребенка, медики срочно провели кесарево сечение. На свет появился мальчик Назар.

Врачи боролись за жизнь Татьяны более двух недель, однако сегодня ночью ее сердце остановилось. Муж погибшей также пострадал в результате обстрела: он получил тяжелые ожоги и находится в больнице.

Родившийся малыш временно будет находиться на попечении близких родственников супругов. Врачи продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь новорожденному и отцу.

