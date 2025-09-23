11:45  23 сентября
В Киеве водитель скрылся после смертельного ДТП: его будут судить
11:51  23 сентября
На Львовщине – две смерти от лептоспироза только за сентябрь
12:58  23 сентября
500 долларов за фиктивный диагноз: полиция задержала кардиолога в Тернополе
23 сентября 2025, 17:13

В Киеве умерла 24-летняя роженица с ожогами более 80% тела после удара по Святошинскому району

23 сентября 2025, 17:13
Фото: Телеграмм/Киев Инфо
Во время обстрела Киева погибла молодая женщина, родившая ребенка из-за экстренного кесарева сечения

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Киеве умерла 24-летняя роженица Татьяна Сакиян, получившая ожоги более 80% тела во время российского обстрела Святошинского района 7 сентября. В момент атаки женщина была беременна. Чтобы спасти ребенка, медики срочно провели кесарево сечение. На свет появился мальчик Назар.

Врачи боролись за жизнь Татьяны более двух недель, однако сегодня ночью ее сердце остановилось. Муж погибшей также пострадал в результате обстрела: он получил тяжелые ожоги и находится в больнице.

Родившийся малыш временно будет находиться на попечении близких родственников супругов. Врачи продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь новорожденному и отцу.

Ранее сообщалось, сколько детей погибло с начала войны в Украине, а сколько – ранеными или пропавшими без вести.

