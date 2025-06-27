фото: Национальная полиция Украины

В Киеве будут судить шестерых участников группировки, организовавших наркотрафик в СИЗО и требовавших деньги с заключенных

Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении шести участников транснациональной преступной группировки, действовавшей в Киевском следственном изоляторе. Их подозревают в создании канала снабжения наркотиками в СИЗО, а также в систематическом вымогательстве денежных средств с заключенных. Обвинительный акт уже передан в Шевченковский районный суд столицы.

По данным Национальной полиции, организаторами незаконной схемы были два брата. Их действия координировал так называемый "вор в законе", который ранее также находился в СИЗО. К противоправной деятельности злоумышленники привлекли еще нескольких человек: арестованных, двух жителей Киева и иностранца. Участники группы имели "статусы" в криминальной среде и использовали свой авторитет для влияния на других заключенных изолятора.

Среди преступлений, которые им инкриминируют, распространение преступного влияния, организация наркотрафика и шантаж с целью получения денег. По версии следствия, злоумышленники действовали скоординировано, создав устойчивую преступную структуру. За совершенное фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время идет подготовка к судебному разбирательству. Установление обстоятельств и всех причастных лиц продолжается.

Ранее сообщалось, содержали в неволе, издевались и требовали выкуп: в Одесской области будут судить преступную группировку.