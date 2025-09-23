11:45  23 вересня
Фото: Нацполіція
У столиці будуть судити чоловіка, який вчинив смертельну ДТП. Тепер чоловіку загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Сама аварія сталась на початку липня цього року на вулиці Олени Теліги, в Шевченківському районі Києва. 38-річний водій Mitsubishi Pajero під час зміни смуги руху не надав перевагу керманичу мотоциклу Kawasaki, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП 19-річний мотоцикліст загинув на місці.

"Винуватцем автопригоди виявився 38-річний киянин, який у 2021 році був позбавлений прав за порушення правил дорожнього руху та керування в нетверезому стані. За скоєне чоловіку загрожує до 8 років ув`язнення", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті сталась аварія. Жінка збила 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП постраждалу дитину госпіталізували.

