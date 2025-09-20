В Винницкой области подростки попали в ДТП на мотоцикле: их госпитализировали
ДТП произошло 19 сентября в селе Клембовка Могилев-Подольского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Столкнулись автомобиль Daewoo Lanos с 29-летним водителем и мотоцикл Geon Stinger, которым управлял 16-летний подросток. Вместе с юношей ехала 14-летняя девочка.
В результате столкновения оба подростка получили травмы, их госпитализировали.
Водителей проверили на опьянение – они были трезвыми.
Оба транспортных средства изъяли. По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
Напомним, вечером 19 сентября в Полтавской области электровоз протаранил авто Mazda. Пострадал младенец, травмированного ребенка госпитализировали.
20 сентября 2025, 12:19
