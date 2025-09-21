Смертельное ДТП во Львовской области: мотоциклист погиб на месте
Авария произошла 20 сентября около 21:15 в селе Городиславичи Львовского района. К сожалению, водитель мотоцикла не выжил
Об этом сообщает полиция во Львовской области, передает RegioNews.
Предварительно 71-летний водитель Gen Stinger не справился с управлением мотоцикла. Он выехал за пределы проезжей части и упал. От полученных травм водитель двухколесного погиб на месте.
"По факту следователи следователи отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Полтавской области электровоз протаранил авто Mazda. Пострадал младенец, травмированного ребенка госпитализировали.
