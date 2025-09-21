Фото: Нацполиция

Ночью 21 сентября на автодороге М-22 у села Солоница Кременчугского района произошла смертельная авария. К сожалению, водитель не выжил

Об этом сообщает полиция в Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно 44-летний водитель Volkswagen выехал за пределы проезжей части и столкнулся со столбом. В результате аварии водитель погиб на месте. Его 50-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали медики.

"По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Житомирской области авто вылетело в кювет и перевернулось. От полученных травм погиб 16-летний парень. Водитель был пьян, ему объявили подозрение.