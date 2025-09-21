13:50  20 сентября
В Полтавской области мужчина бросил гранату в аптеку
12:19  20 сентября
На Полтавщине поезд протаранил авто Mazda: пострадал младенец
11:54  20 сентября
В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома и автомобили
UA | RU
UA | RU
21 сентября 2025, 10:50

Смертельное ДТП в Полтавской области: водитель погиб на месте

21 сентября 2025, 10:50
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Ночью 21 сентября на автодороге М-22 у села Солоница Кременчугского района произошла смертельная авария. К сожалению, водитель не выжил

Об этом сообщает полиция в Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно 44-летний водитель Volkswagen выехал за пределы проезжей части и столкнулся со столбом. В результате аварии водитель погиб на месте. Его 50-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали медики.

"По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Житомирской области авто вылетело в кювет и перевернулось. От полученных травм погиб 16-летний парень. Водитель был пьян, ему объявили подозрение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Полтавская область
ДТП на Окружной в Киеве: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
19 сентября 2025, 11:06
Смертельная авария во Львовской области: мотоцикл столкнулся с микроавтобусом
19 сентября 2025, 10:25
Двойное ДТП в столице: водитель врезался в дерево, а затем его сбил другой автомобиль
19 сентября 2025, 07:27
Все новости »
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
В Ровенской области водитель насмерть сбил пешехода
21 сентября 2025, 15:25
В Днепре судили жительницу из Донбасса, которая "сливала" координаты ВСУ
21 сентября 2025, 14:45
Россияне атаковали Сумы беспилотником: произошел масштабный пожар
21 сентября 2025, 13:45
Смертельное ДТП во Львовской области: мотоциклист погиб на месте
21 сентября 2025, 12:50
На Волыни судили россиянина, изнасиловавшего 12-летнюю девочку
21 сентября 2025, 12:00
Требовал секс и деньги: в Днепре осудили полицейского, предлагавшего женщине "решить проблему" с бывшим
21 сентября 2025, 11:30
В Черниговской области россияне атаковали спасателей
21 сентября 2025, 10:30
В Харькове судили женщину, которая "сливала" россиянам данные об ВСУ
21 сентября 2025, 09:45
Вместо гуманитарки – шубы, одежда и медицинское оборудование: на Львовщине остановили грузовик с товарами на 6 млн грн
20 сентября 2025, 19:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »