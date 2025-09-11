Фото: Нацполиция

Авария произошла в Косовщине. Правоохранители устанавливают все обстоятельства

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

10 сентября, около 13:40, правоохранители получили сообщение об аварии в городе Косово. Выяснилось, что 30-летняя женщина за рулем Volkswagen Caddy по невнимательности сбила 11-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП 11-летний ребенок пострадал. Ее госпитализировали медики. Что касается женщины, то проверка показала, что она села за руль трезвой.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством) Уголовного кодекса Украины", сообщили в полиции.

