Избили и ограбили: полиция задержала подозреваемых в грабеже в Киеве

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел у автозаправочной станции по улице Изюмской.

К пострадавшему подошли двое незнакомцев с просьбой дать телефон для звонка. Получив отказ, один из злоумышленников ударил мужчину по голове, после чего они начали избивать его руками и ногами и отобрали мобильный телефон и рюкзак с личными вещами.

Правоохранители оперативно установили приметы нападающих и задержали их недалеко от места преступления.

Ими оказались 20-летний житель Киевщины и 33-летний киевлянин. Изъятые вещи вернули законному владельцу.

Следователи Голосеевской окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении.

Нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы. В ходе досудебного расследования они будут находиться под стражей.

