Избили и ограбили: полиция задержала подозреваемых в грабеже в Киеве
Правоохранители Киева задержали двух мужчин, подозреваемых в ограблении 45-летнего жителя Голосеевского района
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел у автозаправочной станции по улице Изюмской.
К пострадавшему подошли двое незнакомцев с просьбой дать телефон для звонка. Получив отказ, один из злоумышленников ударил мужчину по голове, после чего они начали избивать его руками и ногами и отобрали мобильный телефон и рюкзак с личными вещами.
Правоохранители оперативно установили приметы нападающих и задержали их недалеко от места преступления.
Ими оказались 20-летний житель Киевщины и 33-летний киевлянин. Изъятые вещи вернули законному владельцу.
Следователи Голосеевской окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении.
Нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы. В ходе досудебного расследования они будут находиться под стражей.
