07:39  23 сентября
Избили и ограбили: полиция задержала подозреваемых в грабеже в Киеве
00:20  23 сентября
Певица Юлия Санина призналась, из-за чего может ссориться с мужем
20:24  22 сентября
Журналиста Дениса Бигуса мобилизовали в ВСУ
UA | RU
UA | RU
23 сентября 2025, 07:39

Избили и ограбили: полиция задержала подозреваемых в грабеже в Киеве

23 сентября 2025, 07:39
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители Киева задержали двух мужчин, подозреваемых в ограблении 45-летнего жителя Голосеевского района

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел у автозаправочной станции по улице Изюмской.

К пострадавшему подошли двое незнакомцев с просьбой дать телефон для звонка. Получив отказ, один из злоумышленников ударил мужчину по голове, после чего они начали избивать его руками и ногами и отобрали мобильный телефон и рюкзак с личными вещами.

Правоохранители оперативно установили приметы нападающих и задержали их недалеко от места преступления.

Ими оказались 20-летний житель Киевщины и 33-летний киевлянин. Изъятые вещи вернули законному владельцу.

Следователи Голосеевской окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении.

Нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы. В ходе досудебного расследования они будут находиться под стражей.

Напомним, в Днепропетровской области 20-летний парень чуть не забил прохожего до смерти. Молодой человек нанес потерпевшему более пятидесяти ударов руками и ногами по всему телу. За это ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Голосеевский район грабеж нападение телефон полиция
В Киеве осудили мужчину за квартирную кражу на Лесном массиве
22 сентября 2025, 11:47
На Буковине фейковый покупатель украл у женщины более 100 тысяч
19 сентября 2025, 15:40
На Волыни пенсионер передал 170 тыс. грн для армии, а медработница их присвоила
19 сентября 2025, 14:25
Все новости »
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Ночная дроновая атака на Кировоградщину: спасатели ликвидируют последствия
23 сентября 2025, 08:27
На Льовщине разоблачили банду, которая требовала деньги у сирот-переселенцев: суд вынес приговор
23 сентября 2025, 08:16
Задержки на железной дороге из-за обстрелов Кировоградщины: какие поезда следуют с опозданием
23 сентября 2025, 07:55
Неизвестные штурмовали ТЦК на Прикарпатье: трое военнообязанных скрылись
23 сентября 2025, 07:20
Россияне ударили по Запорожью: спасатели обнаружили под завалами тело погибшего
23 сентября 2025, 07:09
Встреча Зеленского и Трампа: что запланировано на полях Генассамблеи ООН
23 сентября 2025, 06:48
"Я жду предложений": Леся Никитюк призналась, хочет ли вернуться в кино
23 сентября 2025, 02:00
Вернется ли KAZKA на Евровидение: солистка группы расставила точки над "і"
23 сентября 2025, 01:40
Украина "заработала" почти 718 миллионов долларов на экспорте мяса
23 сентября 2025, 01:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »