07:39  23 вересня
Побили та пограбували: поліція затримала підозрюваних у грабежі в Києві
00:20  23 вересня
Співачка Юлія Саніна зізналась, через що може сваритися з чоловіком
20:24  22 вересня
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до ЗСУ
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2025, 07:39

Побили та пограбували: поліція затримала підозрюваних у грабежі в Києві

23 вересня 2025, 07:39
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Києва затримали двох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні 45-річного жителя Голосіївського району

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався біля автозаправної станції на вулиці Ізюмській.

До потерпілого підійшли двоє незнайомців із проханням дати телефон для дзвінка. Отримавши відмову, один із зловмисників ударив чоловіка по голові, після чого вони почали бити його руками й ногами та відібрали мобільний телефон і рюкзак із особистими речами.

Правоохоронці оперативно встановили прикмети нападників і затримали їх неподалік від місця злочину.

Ними виявилися 20-річний житель Київщини та 33-річний киянин. Вилучені речі повернули законному власнику.

Слідчі Голосіївської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру.

Порушникам загрожує до 10 років позбавлення волі. На час досудового розслідування вони перебуватимуть під вартою.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 20-річний хлопець ледь не забив перехожого до смерті. Молодик завдав потерпілому понад п'ятдесят ударів руками та ногами по всьому тілу. За це йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Голосіївський район грабіж напад телефон поліція
У Києві засудили чоловіка за квартирну крадіжку на Лісовому масиві
22 вересня 2025, 11:47
На Буковині фейковий покупець вкрав у жінки понад 100 тисяч
19 вересня 2025, 15:40
На Волині пенсіонер передав 170 тис. грн для армії, а медпрацівниця їх присвоїла
19 вересня 2025, 14:25
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
На Львівщині викрили банду, яка вимагала гроші в сиріт-переселенців: суд виніс вирок
23 вересня 2025, 08:16
Затримки на залізниці через обстріли Кіровоградщини: які поїзди прямують із запізненням
23 вересня 2025, 07:55
Невідомі штурмували ТЦК на Прикарпатті: троє військовозобов'язаних втекли
23 вересня 2025, 07:20
Росіяни вдарили по Запоріжжю: рятувальники знайшли під завалами тіло загиблого
23 вересня 2025, 07:09
Зустріч Зеленського й Трампа: що заплановано на полях Генасамблеї ООН
23 вересня 2025, 06:48
"Я чекаю пропозицій": Леся Нікітюк зізналась, чи хоче повернутися в кіно
23 вересня 2025, 02:00
Чи повернеться KAZKA на Євробачення: солістка гурту розставила крапки над "і"
23 вересня 2025, 01:40
Україна "заробила" майже 718 мільйона доларів на експорті м'яса
23 вересня 2025, 01:20
"Це вимушена міра": акторка Катерина Кузнецова розповіла, чому періодично виїжджає за кордон
23 вересня 2025, 01:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »