Побили та пограбували: поліція затримала підозрюваних у грабежі в Києві

Фото: Національна поліція

Правоохоронці Києва затримали двох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні 45-річного жителя Голосіївського району

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався біля автозаправної станції на вулиці Ізюмській.

До потерпілого підійшли двоє незнайомців із проханням дати телефон для дзвінка. Отримавши відмову, один із зловмисників ударив чоловіка по голові, після чого вони почали бити його руками й ногами та відібрали мобільний телефон і рюкзак із особистими речами.

Правоохоронці оперативно встановили прикмети нападників і затримали їх неподалік від місця злочину.

Ними виявилися 20-річний житель Київщини та 33-річний киянин. Вилучені речі повернули законному власнику.

Слідчі Голосіївської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру.

Порушникам загрожує до 10 років позбавлення волі. На час досудового розслідування вони перебуватимуть під вартою.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 20-річний хлопець ледь не забив перехожого до смерті. Молодик завдав потерпілому понад п'ятдесят ударів руками та ногами по всьому тілу. За це йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.