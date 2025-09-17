Фото: Нацполиция

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Инцидент произошел 14 сентября в Марганце. Там 20-летний парень на улице во время конфликта сильно избил 40-летнего мужчину в одном из местных парков. Мужчину нашли с травмами и госпитализировали в больницу.

Известно, что парень нанес пострадавшему более пятидесяти ударов руками и ногами по всему телу. За это ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

