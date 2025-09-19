Фото: Нацполиция

Интернет-аферист украл у женщины деньги. Он это сделал под предлогом покупки у нее товара

Об этом сообщает полиция в Черновицкой области, передает RegioNews.

18 сентября жительница Черновцов обратилась в милицию. Она хотела продать детскую ванночку на одной из интернет-платформ. Ей написал покупатель и направил фишинговую ссылку для якобы успешного перечисления средств.

Женщина поверила ему и перешла по подозрительному интернет-адресу и ввела конфиденциальную банковскую информацию. После этого с ее банковской карты сняли более 102 тысяч гривен.

"По указанному факту сотрудники полиции приступили к уголовному производству, предусмотренному ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в полиции предупредили о новой схеме аферистов. Мошенники создают в соцсетях рекламу лекарства, затем запорожцы переходят по этим ссылкам, вводят личные данные для заказа. Затем на эти номера им звонят по телефону мошенники, представляются стражами порядка и запугивают фейковыми обвинениями.