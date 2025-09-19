12:53  19 сентября
19 сентября 2025, 15:40

На Буковине фейковый покупатель украл у женщины более 100 тысяч

19 сентября 2025, 15:40
Фото: Нацполиция
Интернет-аферист украл у женщины деньги. Он это сделал под предлогом покупки у нее товара

Об этом сообщает полиция в Черновицкой области, передает RegioNews.

18 сентября жительница Черновцов обратилась в милицию. Она хотела продать детскую ванночку на одной из интернет-платформ. Ей написал покупатель и направил фишинговую ссылку для якобы успешного перечисления средств.

Женщина поверила ему и перешла по подозрительному интернет-адресу и ввела конфиденциальную банковскую информацию. После этого с ее банковской карты сняли более 102 тысяч гривен.

"По указанному факту сотрудники полиции приступили к уголовному производству, предусмотренному ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в полиции предупредили о новой схеме аферистов. Мошенники создают в соцсетях рекламу лекарства, затем запорожцы переходят по этим ссылкам, вводят личные данные для заказа. Затем на эти номера им звонят по телефону мошенники, представляются стражами порядка и запугивают фейковыми обвинениями.

аферист полиция Черновицкая область
На Волыни пенсионер передал 170 тыс. грн для армии, а медработница их присвоила
19 сентября 2025, 14:25
Заплатила за несуществующее авто: на Прикарпатье мошенник "заработал" на женщине почти 100 тысяч
18 сентября 2025, 14:15
50 тысяч за фото трактора: в Житомирской области мужчина стал жертвой аферистов
17 сентября 2025, 18:28
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Поджег авто родственника подруги и скрылся: на Харьковщине задержали поджигателя
19 сентября 2025, 16:55
В Киевской области мужчина заложил гранату в мусорный контейнер: погибла 56-летняя женщина, ранен мужчина
19 сентября 2025, 16:48
В Киеве 19-летний парень бегал по балюстраде метро и сломал светильник - что грозит юному черкащанину
19 сентября 2025, 16:31
Рекорд Украины: в Одесской области создали первый лабиринт из 134 тонн ракушек
19 сентября 2025, 16:11
Минздрав обновил программу "Доступные лекарства": добавили 85 препаратов – приказ вступает в силу с 30 сентября
19 сентября 2025, 15:52
СБУ разоблачила мошеннические колцентры, обманывавшие граждан ЕС и Турции
19 сентября 2025, 15:34
Скандал с недвижимостью в США: в Умерова опровергли данные ЦПК
19 сентября 2025, 15:19
Глава Харьковской ОВА присоединился к форуму "Стратегические измерения городов-форпостов"
19 сентября 2025, 15:15
Сколько зарабатывают в государственной компании члены правления "Укрпочты"
19 сентября 2025, 14:59
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
