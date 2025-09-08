В Киеве из-под завалов девятиэтажки достали тело погибшего мужчины

Фото: ГСЧС Киева

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Всего в результате российских обстрелов 7 сентября в Киеве погибли три человека, среди них – ребенок.

Напомним, 7 сентября РФ выпустила по Украине более 800 БПЛА и 13 ракет. Это рекордный показатель. ПВО обезвредило 751 цель из 818 средств воздушного нападения противника.

Ранее сообщалось, что в Киеве погибли два человека: женщина с двухмесячным ребенком. Более 20 человек травмированы.

Как известно, по словам специалиста, россияне изменили тактику нанесения ударов по Украине, а также применяют модернизированное вооружение.