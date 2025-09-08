08:16  08 сентября
В Кривом Роге 16-летнего парня осудили на 10 лет за убийство бабушки
07:15  08 сентября
В Киеве Audi выехала на встречную и столкнулась с Nissan: двое погибших
16:59  07 сентября
В Одесской области 22-летняя водитель совершила ДТП, в котором погибли двое детей
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2025, 07:50

В Киеве из-под завалов девятиэтажки достали тело погибшего мужчины

08 сентября 2025, 07:50
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Киева
Читайте також
українською мовою

В Святошинском районе столицы спасатели извлекли из-под завалов разрушенной девятиэтажки тело погибшего мужчины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Всего в результате российских обстрелов 7 сентября в Киеве погибли три человека, среди них – ребенок.

Напомним, 7 сентября РФ выпустила по Украине более 800 БПЛА и 13 ракет. Это рекордный показатель. ПВО обезвредило 751 цель из 818 средств воздушного нападения противника.

Ранее сообщалось, что в Киеве погибли два человека: женщина с двухмесячным ребенком. Более 20 человек травмированы.

Как известно, по словам специалиста, россияне изменили тактику нанесения ударов по Украине, а также применяют модернизированное вооружение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев атака война многоэтажка Святошинский район Тело ГСЧС разбор завалов
Обстрелы на Днепропетровщине: повреждены дома и ранены мирные жители
08 сентября 2025, 07:01
В результате атаки по Киеву пострадала беременная женщина
07 сентября 2025, 15:48
Свириденко показала, как выглядит здание Кабмина после российской атаки
07 сентября 2025, 15:05
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
В квартире подозреваемого в убийстве Парубия обнаружили боеприпасы и коллекцию советских наград
08 сентября 2025, 09:09
РФ запустила более 140 ударных БПЛА по Украине: как отработала ПВО
08 сентября 2025, 08:49
Россия атаковала объект тепловой генерации на Киевщине: продолжается ликвидация последствий
08 сентября 2025, 08:30
В Кривом Роге 16-летнего парня осудили на 10 лет за убийство бабушки
08 сентября 2025, 08:16
Появились фото поврежденного моста в Кременчуге после атаки россиян
08 сентября 2025, 07:33
В Киеве Audi выехала на встречную и столкнулась с Nissan: двое погибших
08 сентября 2025, 07:15
Обстрелы на Днепропетровщине: повреждены дома и ранены мирные жители
08 сентября 2025, 07:01
Украинский производитель дронов инвестирует в британское производство
07 сентября 2025, 18:48
Россия изменила тактику ударов по Украине
07 сентября 2025, 17:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »