16:12  07 сентября
Россияне атаковали Сумы, есть раненые дети
15:48  07 сентября
В результате атаки по Киеву пострадала беременная женщина
12:18  07 сентября
В Киеве российский дрон попал в дом известного футболиста
UA | RU
UA | RU
07 сентября 2025, 17:58

Россия изменила тактику ударов по Украине

07 сентября 2025, 17:58
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

РФ изменила тактику нанесения ударов по Украине, а также применяет модернизированное вооружение

Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, передает RegioNews.

По его словам, специалисты ведомства зафиксировали модернизацию и усовершенствование ракетного вооружения и беспилотных летательных систем по результатам нанесения ударов по Украине.

"Что мы видим? Во-первых, это изменение тактики по нанесению ударов. Во-вторых – применение модернизированного вооружения", – говорит Скибицкий.

Он прогнозирует, что удары РФ в дальнейшем будут комбинированными, будут содержать БПЛА разных типов, в частности, так называемые ложные цели, и крылатые ракеты разного типа базирования.

Напомним, 7 сентября РФ выпустила по Украине более 800 БПЛА и 13 ракет. Это рекордный показатель.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ атака война ГУР
В результате массированной ночной атаки РФ погибли четыре человека и почти полсотни получили ранения
07 сентября 2025, 14:44
В мире отреагировали на самый массированный удар России по Украине
07 сентября 2025, 13:09
Украинские военные снова ударили по нефтепроводу "Дружба"
07 сентября 2025, 11:11
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Украинский производитель дронов инвестирует в британское производство
07 сентября 2025, 18:48
В Одесской области 22-летняя водитель совершила ДТП, в котором погибли двое детей
07 сентября 2025, 16:59
Россияне атаковали Сумы, есть раненые дети
07 сентября 2025, 16:12
В результате атаки по Киеву пострадала беременная женщина
07 сентября 2025, 15:48
Свириденко показала, как выглядит здание Кабмина после российской атаки
07 сентября 2025, 15:05
В результате массированной ночной атаки РФ погибли четыре человека и почти полсотни получили ранения
07 сентября 2025, 14:44
Мальчик из Днепропетровщины, потерявший руку из-за обстрела, пошел в школу с протезом
07 сентября 2025, 13:41
В мире отреагировали на самый массированный удар России по Украине
07 сентября 2025, 13:09
В Киеве российский дрон попал в дом известного футболиста
07 сентября 2025, 12:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »