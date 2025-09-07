Россия изменила тактику ударов по Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

РФ изменила тактику нанесения ударов по Украине, а также применяет модернизированное вооружение

Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий, передает RegioNews.

По его словам, специалисты ведомства зафиксировали модернизацию и усовершенствование ракетного вооружения и беспилотных летательных систем по результатам нанесения ударов по Украине.

"Что мы видим? Во-первых, это изменение тактики по нанесению ударов. Во-вторых – применение модернизированного вооружения", – говорит Скибицкий.

Он прогнозирует, что удары РФ в дальнейшем будут комбинированными, будут содержать БПЛА разных типов, в частности, так называемые ложные цели, и крылатые ракеты разного типа базирования.

Напомним, 7 сентября РФ выпустила по Украине более 800 БПЛА и 13 ракет. Это рекордный показатель.