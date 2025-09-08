Обстрелы на Днепропетровщине: повреждены дома и ранены мирные жители

Фото: Днепропетровская ОВА

В течение 7 сентября российские войска интенсивно обстреливали Никопольский район. Враг применил FPV-дроны и тяжелую артиллерию

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, под ударами оказались Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Червоногригорьевская и Мировская общины.

В результате обстрела ранена 43-летняя женщина. Повреждены объекты инфраструктуры, административное здание, пятиэтажка. Пострадал также частный дом. В другом жилом доме возник пожар.

На Синельниковщине враг атаковал Межевскую общину с помощью беспилотника. Ранения получили три человека, разрушен частный дом. В соседней Украинской общине горел сухостой – огонь быстро локализовали.

Также российские атаки затронули Кривой Рог. Один мужчина обратился за помощью к медикам. В общей сложности пострадали четыре человека. Двое из них находятся в больнице, еще двое будут лечиться амбулаторно.

Напомним, 7 сентября РФ выпустила по Украине более 800 БПЛА и 13 ракет. Это рекордный показатель. ПВО обезвредила 751 цель из 818 средств воздушного нападения противника.

Как известно, по словам специалиста, россияне изменили тактику нанесения ударов по Украине, а также применяют модернизированное вооружение.