Россия запустила по Украине рекордное количество дронов

РФ выпустила более 800 БПЛА и 13 ракет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в соцсетях.

Как отмечается, россияне применили:

- 805 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ТОТ Крыма;

- 9 крылатых ракет "Искандер-К" из Курской области – РФ;

- 4 баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23 из ТОТ Крыма.

ПВО обезвредило 751 цель из 818 средств воздушного нападения противника, попадание 9 ракет и 56 ударных дронов на 37 локациях.

Напомним, РФ массированно атаковала Кременчуг в Полтавской области. В результате атаки часть города осталась без электроснабжения.