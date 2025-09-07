Россия запустила по Украине рекордное количество дронов
РФ выпустила более 800 БПЛА и 13 ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в соцсетях.
Как отмечается, россияне применили:
- 805 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ТОТ Крыма;
- 9 крылатых ракет "Искандер-К" из Курской области – РФ;
- 4 баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23 из ТОТ Крыма.
ПВО обезвредило 751 цель из 818 средств воздушного нападения противника, попадание 9 ракет и 56 ударных дронов на 37 локациях.
Напомним, РФ массированно атаковала Кременчуг в Полтавской области. В результате атаки часть города осталась без электроснабжения.
