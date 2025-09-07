В Киеве уже более 20 пострадавших в результате удара РФ, есть погибшие

фото: rbc.ua

В столице количество пострадавших в результате атаки россиян превысило 20 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

По его словам, в городе повреждены четыре жилых многоэтажки. В Святошинском районе идет ликвидация пожара и разбор завалов.

"К сожалению, на этой локации погибли два человека: женщина с двухмесячным ребенком. Вероятно, под руинами еще остаются люди. Более 20 человек травмированы", – говорится в сообщении.

Всего в столице сейчас работают около 400 спасателей ГСЧС, привлечены почти 100 единиц спецтехники и пожарные вертолеты.

Как сообщалось, в Киеве в результате падения обломков вражеского дрона произошло возгорание в здании Кабинета министров. В здании пожар.