У Києві з-під завалів дев'ятиповерхівки дістали тіло загиблого чоловіка
У Святошинському районі столиці рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої дев'ятиповерхівки тіло загиблого чоловіка
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них – дитина.
Нагадаємо, 7 вересня РФ випустила по Україні понад 800 БпЛА і 13 ракет. Це рекордний показник. ППО знешкодила 751 ціль із 818 засобів повітряного нападу противника.
Раніше повідомлялося, що в Києві загинули двоє людей: жінка з двомісячною дитиною. Більше 20 осіб травмовані.
Як відомо, за словами фахівці, росіяни змінили тактику завдання ударів по Україні, а також застосовують модернізоване озброєння.
