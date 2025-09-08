У Києві з-під завалів дев'ятиповерхівки дістали тіло загиблого чоловіка

Фото: ДСНС Києва

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них – дитина.

Нагадаємо, 7 вересня РФ випустила по Україні понад 800 БпЛА і 13 ракет. Це рекордний показник. ППО знешкодила 751 ціль із 818 засобів повітряного нападу противника.

Раніше повідомлялося, що в Києві загинули двоє людей: жінка з двомісячною дитиною. Більше 20 осіб травмовані.

Як відомо, за словами фахівці, росіяни змінили тактику завдання ударів по Україні, а також застосовують модернізоване озброєння.