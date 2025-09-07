В результате атаки по Киеву пострадала беременная женщина

иллюстративное фото: из открытых источников

В столице экстренно провели роды беременной женщине, пострадавшей в результате ночной атаки россиян

Как передает RegioNews, об этом сообщила руководитель Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург в комментарии "Суспильному".

По словам медиков, самое сложное состояние у 24-летней женщины. Она проживает в Святошинском районе, где в результате атаки пострадала многоэтажка. Врачи решили провести ей экстренные роды.

"Врачи получили недоношенного ребенка. Он находится в реанимационном отделении", – говорится в сообщении.

