Свириденко показала, как выглядит здание Кабмина после российской атаки

фото: Юлия Свириденко

Премьер-министр показала здание правительства, которое 7 сентября впервые с начала войны было повреждено во время российской атаки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Юлии Свириденко в Facebook.

По ее словам, никто не пострадал, а пожар уже был потушен.

Она добавила, что работа Кабмина не будет остановлена из-за разрушений.

"Я призываю наших партнеров и все государства мира превратить разочарование действиями России в эффективную помощь для Украины – не для правительственного здания, а для защиты наших людей по всей стране. Пора действовать. Украине нужно больше систем ПВО для защиты неба и энергетической инфраструктуры, особенно перед приближением зимы. Усилите санкционное давление на Россию, чтобы уменьшить ресурсы для России. подытожила Свириденко.

Напомним, в воскресенье, 7 сентября, в Киеве после российской атаки загорелось здание Кабмина. Также повреждены несколько домов.