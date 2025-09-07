В Киеве после российской атаки горит здание Кабмина

фото: Реальный Киев

В столице в результате падения обломков вражеского дрона произошло возгорание в здании Кабинета министров

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Печерском районе в результате вероятного сбивания БпЛА произошло возгорание в правительственном здании. Пожарные работают на месте", – говорится в сообщении.

По словам Кличко, в Святошинском районе зафиксировано новое возгорание складских помещений. Там тоже работают экстренные службы.

Напомним, 7 сентября РФ атаковала Киев беспилотниками и ракетами.

Как сообщалось, 6 сентября в Киеве вспыхнул пожар на кондитерской фабрике Roshen. К счастью, обошлось без пострадавших.