В Киеве 17-летняя девушка выпала из окна девятиэтажки и оказалась на чердаке: ее сняли спасатели
Происшествие случилось утром 6 сентября в Оболонском районе Киева
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
На улице Героев полка "Азов" 17-летняя девушка выпала из окна четвертого этажа девятиэтажки и упала на чердак.
Спасатели установили стремянку, добрались до пострадавшей, сняли ее и передали медикам.
Девушку с переломом руки госпитализировали в больницу.
Напомним, днем 2 сентября в Ровенской области 5-летняя девочка выпала из окна шестого этажа на крышу парикмахерской. Ребёнок в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.
