Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На улице Героев полка "Азов" 17-летняя девушка выпала из окна четвертого этажа девятиэтажки и упала на чердак.

Спасатели установили стремянку, добрались до пострадавшей, сняли ее и передали медикам.

Девушку с переломом руки госпитализировали в больницу.

Напомним, днем 2 сентября в Ровенской области 5-летняя девочка выпала из окна шестого этажа на крышу парикмахерской. Ребёнок в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.