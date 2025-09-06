12:46  06 сентября
06 сентября 2025, 14:23

В Киеве 17-летняя девушка выпала из окна девятиэтажки и оказалась на чердаке: ее сняли спасатели

06 сентября 2025, 14:23
Фото: ГСЧС
Читайте також
Происшествие случилось утром 6 сентября в Оболонском районе Киева

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На улице Героев полка "Азов" 17-летняя девушка выпала из окна четвертого этажа девятиэтажки и упала на чердак.

Спасатели установили стремянку, добрались до пострадавшей, сняли ее и передали медикам.

Девушку с переломом руки госпитализировали в больницу.

Напомним, днем 2 сентября в Ровенской области 5-летняя девочка выпала из окна шестого этажа на крышу парикмахерской. Ребёнок в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.

