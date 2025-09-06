В Киеве горит фабрика Roshen

Фото: скриншот

В субботу, 6 сентября, в Киеве загорелся пожар на кондитерской фабрике Roshen на Демеевке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграм-каналы.

Официальной информации о подробностях пожара и причинах возгорания нет.

Напомним, вечером 31 августа в Индустриальном районе Харькова произошел масштабный пожар на предприятии. Огонь охватил оборудование, облицовку и крышу на площади около 900 кв. метров.