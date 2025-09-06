В Киеве горит фабрика Roshen
В субботу, 6 сентября, в Киеве загорелся пожар на кондитерской фабрике Roshen на Демеевке
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграм-каналы.
Официальной информации о подробностях пожара и причинах возгорания нет.
Напомним, вечером 31 августа в Индустриальном районе Харькова произошел масштабный пожар на предприятии. Огонь охватил оборудование, облицовку и крышу на площади около 900 кв. метров.
