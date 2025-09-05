Фото: Українська правда

В Киеве на Майдане Независимости люди собрались на протесты. Они пришли с плакатами "Вы наказываете не тех", "Мы должны защитить тех, кто защищает нас", "Репрессии – не дисциплина"

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews .

В Киеве люди собрались в протест против законопроекта №13260. Ранее ветеранка Алина Сарнатская говорила о требованиях власти прекратить притеснения военных. В частности, не принимать законопроект №13260, отменить нормы закона №8271 от 2022 года, а также принять закон о военном омбудсмене.

"Акция согласована с военной администрацией и КГГА. Полиция диалога поможет нам следить за безопасностью на собрании", - говорила Сарнатская.

Напомним, 4 сентября народные депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект №13260 об ужесточении уголовной ответственности для военных за неповиновение. Документ предусматривает возврат уголовной ответственности за СОЧ и дезертирство.