07:59  07 вересня
У Києві після російської атаки горить будівля Кабміну
08:55  07 вересня
У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено десятки будинків
09:44  07 вересня
Росіяни вдарили по мосту через Дніпро на Полтавщині
07 вересня 2025, 07:59

У Києві після російської атаки горить будівля Кабміну

07 вересня 2025, 07:59
фото: Реальний Київ
У столиці внаслідок падіння уламків ворожого дрона сталося загоряння в будівлі Кабінету міністрів

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Печерському районі внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі. Пожежники працюють на місці", – йдеться у повідомленні.

За словами Кличка, у Святошинському районі зафіксовано нове займання складських приміщень. Там також працюють екстрені служби.

Нагадаємо, 7 вересня РФ атакувала Київ безпілотниками і ракетами.

Як повідомлялось, 6 вересня, у Києві спалахнула пожежа на кондитерській фабриці Roshen. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Кличко Віталій Володимирович Київ атака дрон Кабмін
