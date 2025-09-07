У Києві після російської атаки горить будівля Кабміну

фото: Реальний Київ

У столиці внаслідок падіння уламків ворожого дрона сталося загоряння в будівлі Кабінету міністрів

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Печерському районі внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі. Пожежники працюють на місці", – йдеться у повідомленні.

За словами Кличка, у Святошинському районі зафіксовано нове займання складських приміщень. Там також працюють екстрені служби.

Нагадаємо, 7 вересня РФ атакувала Київ безпілотниками і ракетами.

Як повідомлялось, 6 вересня, у Києві спалахнула пожежа на кондитерській фабриці Roshen. На щастя, обійшлося без постраждалих.