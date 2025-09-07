У Києві після російської атаки горить будівля Кабміну
У столиці внаслідок падіння уламків ворожого дрона сталося загоряння в будівлі Кабінету міністрів
Як передає RegioNews, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"У Печерському районі внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі. Пожежники працюють на місці", – йдеться у повідомленні.
За словами Кличка, у Святошинському районі зафіксовано нове займання складських приміщень. Там також працюють екстрені служби.
Нагадаємо, 7 вересня РФ атакувала Київ безпілотниками і ракетами.
Як повідомлялось, 6 вересня, у Києві спалахнула пожежа на кондитерській фабриці Roshen. На щастя, обійшлося без постраждалих.
У Києві 17-річна дівчина випала з вікна девʼятиповерхівки та опинилася на піддашку: її зняли рятувальникиВсі новини »
06 вересня 2025, 14:23"Репресії - не дисципліна": у Києві протести проти законопроєкту про покарання для військових
05 вересня 2025, 21:16Кличко звільнив з посади директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА
05 вересня 2025, 18:49
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Росіяни вночі вдарили по кінному клубу на Київщині і вбили коней
07 вересня 2025, 10:24Атака на будівлю Кабміну в Києві: на верхніх поверхах пожежа
07 вересня 2025, 10:15Росіяни вдарили по мосту через Дніпро на Полтавщині
07 вересня 2025, 09:44У Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено десятки будинків
07 вересня 2025, 08:55Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів
07 вересня 2025, 08:45РФ масовано атакувала Кременчук на Полтавщині
07 вересня 2025, 08:14На Сумщині знешкодили вибухівку, сховану у пінопластовому російському дроні
06 вересня 2025, 19:28Росіяни вдарили дроном по селу на Запоріжжі: загинула жінка
06 вересня 2025, 18:50У Львові батько забув люльку з немовлям на даху авто: вона впала під час руху
06 вересня 2025, 18:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія