Кличко уволил с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА

фото: КГГА

Директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора, получившего подозрение по делу о разрушении тоннеля метро, уволили с должности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Уволить Кандибора Руслана Васильевича с должности директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) 10 сентября 2025 года по соглашению сторон", – говорится в сообщении.

Напомним, перед этим директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор получил подозрение в служебной халатности из-за разрушения тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" в декабре 2023 года.

