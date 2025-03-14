Дело о земельной коррупции: секретарь Киевсовета просит отстранить его на время расследования

фото: Киевсовет

Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко написал заявление об отстранении его от обязанностей проводить заседание Киевсовета на время досудебного расследования по делу о земельной коррупции

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Чтобы не было никаких спекуляций, обратился к городскому голове Виталию Кличко, чтобы отстранить меня от функциональных обязанностей, связанных с подготовкой и проведением пленарных заседаний Киевского городского совета, на время проведения досудебного расследования по резонансному делу (в котором я прохожу в статусе свидетеля).

Он также отметил, что подготовку, включая формирование повестки дня, а также проведение следующих пленарных заседаний Киевсовета, заседаний президиума и Согласительного совета глав депутатских фракций будет осуществлять киевский городской голова.

Как известно, накануне мэр Киева Виталий Кличко на фоне расследования НАБУ заявил, что в столице будет осуществлена "реорганизация в сфере градостроительства и земельных отношений".

Дело о земельной коррупции: что известно

В начале февраля НАБУ и САП провели операцию "Чистый город" , направленную на уничтожение коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. В частности, НАБУ проводило обыски у бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом. По данным правоохранителей, он находится в Украине, но пытается бежать за границу – в Украине его ищут.

Также в расследовании "Зеркала недели" говорится, что Комарницкий финансировал избирательную кампанию "Слуг народа" в Киеве и руководил избирательным штабом Николая Тищенко на выборах в Верховную Раду. Также во время обысков у Комарницкого была найдена черная бухгалтерия с фамилиями ряда народных депутатов партии "Слуга народа".

На днях журналисты Bihus info опубликовали прослушивание фигурантов "Чистого города". В расследовании становится понятно, сколь велики масштабы коррупции в украинской столице.