Екссекретар Київради залишатиметься під домашнім арештом до жовтня

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що термін дії арешту продовжено до 10 жовтня 2025 року.

Прокуратура не називає імені, але ідеться ймовірно про Володимира Бондаренка.

У липні йому оголосили підозру у сприянні ухиленню від військової служби та розтраті понад 690 тис. грн. Зокрема йому інкримінували безпідставне нарахування зарплати співробітнику апарату міської ради та сприяння ухиленню від проходження військової служби

11 липня Печерський райсуд столиці обрав Бондаренку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, у березні посадовець написав заяву про відсторонення його від обов'язків проводити засідання Київради на час досудового розслідування в справі про земельну корупцію.

На початку лютого НАБУ і САП провели операцію "Чисте місто", спрямовану на знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва. Зокрема, НАБУ проводило обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом. За даними правоохоронців, він знаходиться в Україні, але намагається втекти за кордон – в Україні його шукають.

Окрім того, журналісти Bihus info опублікували прослуховування фігурантів "Чистого міста". У розслідуванні стає зрозуміло, наскільки великі масштаби корупції в українській столиці.