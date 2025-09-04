Генералу СБУ, подозреваемому в незаконном обогащении, избрали меру пресечения
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения генералу СБУ Илье Витюку в виде залога в размере более 9 млн гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания суда.
Судья избрал генералу меру пресечения в виде залога в размере 9 млн 84 тысяч гривен.
Срок действия обязанностей – 4 ноября 2025 года.
Напомним, эксначальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк получил подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
