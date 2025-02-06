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06 февраля 2025, 19:20

В Киеве на земельной коррупции разоблачили банду, которую возглавлял известный эксдепутат горсовета

06 февраля 2025, 19:20
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фото: НАБУ
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Сегодня НАБУ и САП провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность преступной организации во главе с известным бывшим депутатом Киевского городского совета

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, передает RegioNews.

Имени главаря банды правоохранители не называют. Вероятно, речь идет о бизнесмене Денисе Комарницком, у которого НАБУ проводит обыски.

Одно из ключевых направлений деятельности преступной группы – завладение ценной землей в Киеве под застройку и взятие под полный контроль процедуры принятия местными властями решений о предоставлении прав на землю.

Среди фигурантов дела:

  • эксдепутат Киевского городского совета, руководитель преступной организации;
  • заместитель главы Киевской городской государственной администрации;
  • председатель и член постоянной комиссии Киевского городского совета по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям, действующие депутаты Киевского городского совета;
  • первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;
  • четверо других лиц.

"В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 7 участников преступной организации. Всего о подозрении сообщили 10 лицам", – заявили в НАБУ.

Схема заключалась в поиске перспективных земельных участков и регистрации подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Депутаты Киевского горсовета и чиновники КГГА, часть из которых входила в преступную организацию, а некоторые находились под ее влиянием, обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали неправомерную выгоду в виде средств и объектов недвижимости.

В то же время, принятие таких решений находилось под полным контролем участников преступной организации: "нужные" лица получали права на землю, а остальные сталкивались с искусственными препятствиями и должны были обращаться к участникам преступной организации за помощью.

Руководитель преступной организации оказал значительное влияние на процессы внутри Киевского городского совета и КГГА, таких как действия должностных лиц, назначение на высокие должности лояльных лиц, увольнение подконтрольных служащих, выделение бюджетных средств в интересах преступной организации и т.д. Он также поддерживал связи с широким кругом влиятельных лиц, среди которых заместители главы КГГА, депутаты, глава земельной комиссии Киевского городского совета и другие.

Отмечается, что центр принятия решений, в частности в земельной сфере, переместился с Крещатика, 36 в другое здание, где вопросы "решались" с участием городских чиновников и других влиятельных лиц.

Для сокрытия своей деятельности участники преступной организации использовали специальные терминалы мобильной связи, псевдонимы, контрнаблюдения и другие действия, направленные на уход от ответственности, впрочем, это не помешало детективам.

В результате деятельности преступной организации в течение 2023-2024 годов из собственности территориального общества Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн.

В то же время благодаря своевременным действиям правоохранительных органов удалось предотвратить завладение еще шестью земельными участками в столице общей стоимостью 83,7 млн грн.

Кроме того, правоохранители разоблачить попытку из-за угроз и искусственных препятствий заставить частное предприятие прекратить законную деятельность по торговле и предоставлению в аренду торговых помещений в одном из районов Киева с целью завладения дальнейшей застройкой земельного участка этого предприятия.

Также зафиксировано предложение неправомерной выгоды в размере 100 000 долларов США члену земельной комиссии и депутату Киевского городского совета за злоупотребление своими полномочиями и влиянием в интересах преступной организации.

"Следствие продолжается. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что НАБУ проводит обыски у бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом.

Ранее сообщалось, что в 2023 году тендер на восстановление пострадавшего от российских обстрелов жилого комплекса "Ирпенские липки" на 600 млн грн выиграла компания, владельцы которой связаны с Денисом Комарницким и скандальным консультантом "Большого строительства" Юрием Голыком.

НАБУ Киев САП земля КГГА Денис Комарницкий коррупционная схема Киевский городской совет
НАБУ проводит обыски у бизнесмена, которого называют "смотрящим" за Киевом, - СМИ
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