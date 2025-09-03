Фото: Департамент Стратегических Расследований Нацполиции

Национальная полиция сообщила о разоблачении и ликвидации преступной группировки, которая занималась поставками наркотиков в Киевский следственный изолятор

Об этом сообщает Департамент Стратегических Расследований Нацполиции, передает RegioNews .

По данным следствия, кроме доставки запрещенных веществ в СИЗО, злоумышленники организовали сбыт наркотиков в столице через систему так называемых "закладок".

Изъяты вещественные доказательства во время спецоперации

Правоохранители выяснили, что ежемесячная прибыль от этой деятельности составляла около полумиллиона гривен. Часть полученных средств члены группы передавали в "общак", который контролировался одним из осужденных, находящимся в изоляторе. Кроме денег, организаторы отправляли в посылках наркотики, алкоголь и сигареты для лиц, выполнявших роль "смотрящих".

Полиция сообщила подозрения организатору и участникам

Организатору и другим участникам группировки объявлено о подозрении. По информации полиции, основную прибыль дельцы получали от реализации амфетамина. Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

