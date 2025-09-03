11:57  03 сентября
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2025, 15:01

В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО

03 сентября 2025, 15:01
Читайте також українською мовою
Фото: Департамент Стратегических Расследований Нацполиции
Читайте також
українською мовою

Национальная полиция сообщила о разоблачении и ликвидации преступной группировки, которая занималась поставками наркотиков в Киевский следственный изолятор

Об этом сообщает Департамент Стратегических Расследований Нацполиции, передает RegioNews .

По данным следствия, кроме доставки запрещенных веществ в СИЗО, злоумышленники организовали сбыт наркотиков в столице через систему так называемых "закладок".

Изъяты вещественные доказательства во время спецоперации

Правоохранители выяснили, что ежемесячная прибыль от этой деятельности составляла около полумиллиона гривен. Часть полученных средств члены группы передавали в "общак", который контролировался одним из осужденных, находящимся в изоляторе. Кроме денег, организаторы отправляли в посылках наркотики, алкоголь и сигареты для лиц, выполнявших роль "смотрящих".

Полиция сообщила подозрения организатору и участникам

Организатору и другим участникам группировки объявлено о подозрении. По информации полиции, основную прибыль дельцы получали от реализации амфетамина. Следственные действия продолжаются, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Ранее сообщалось, в Хмельницкой области правоохранители задержали 16-летнего подростка с пакетами PVP и каннабиса. Обстоятельства, при которых несовершеннолетний получил запрещенные вещества и с какой целью их хранил, в настоящее время устанавливают следователи.

Киев СИЗО наркотики группировка Нацполиция амфетамин закладки
