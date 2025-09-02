Вместо книг – наркотики: в Хмельницкой области задержали 16-летнего с PVP и каннабисом

Фото: Национальная полиция

В Каменце-Подольском в городском парке по улице Шевченко полицейские задержали 16-летнего местного жителя, занимавшегося распространением наркотиков

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что правоохранители заметили подозрительное поведение подростка и остановили его для проверки. Во время общения он признался, что имеет при себе наркотики.

Во время поверхностной проверки в его рюкзаке обнаружили:

12 зип-пакетов с веществом растительного происхождения (каннабис);

28 свертков с кристаллическим веществом, которое, как впоследствии подтвердила экспертиза, является психотропным веществом PVP (так называемые "соли").

Подросток задержали. Ему уже объявлено подозрение по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса – незаконное хранение и сбыт наркотических средств.

Напомним, недавно полиция разоблачила 18-летнего участника наркогруппировки, распространявшего наркотики и психотропные вещества в Одессе. Во время обыска по месту жительства изъято более 21 кг психотропа a-PVP, 100 г каннабиса, мобильные телефоны, SIM-карты и черновые записи.