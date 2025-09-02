03:30  02 сентября
Ресторатор Евгений Клопотенко нашел девушку
01:50  02 сентября
В Венгрии появилась украинская школа
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 07:28

Вместо книг – наркотики: в Хмельницкой области задержали 16-летнего с PVP и каннабисом

02 сентября 2025, 07:28
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Каменце-Подольском в городском парке по улице Шевченко полицейские задержали 16-летнего местного жителя, занимавшегося распространением наркотиков

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что правоохранители заметили подозрительное поведение подростка и остановили его для проверки. Во время общения он признался, что имеет при себе наркотики.

Во время поверхностной проверки в его рюкзаке обнаружили:

  • 12 зип-пакетов с веществом растительного происхождения (каннабис);
  • 28 свертков с кристаллическим веществом, которое, как впоследствии подтвердила экспертиза, является психотропным веществом PVP (так называемые "соли").

Подросток задержали. Ему уже объявлено подозрение по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса – незаконное хранение и сбыт наркотических средств.

Напомним, недавно полиция разоблачила 18-летнего участника наркогруппировки, распространявшего наркотики и психотропные вещества в Одессе. Во время обыска по месту жительства изъято более 21 кг психотропа a-PVP, 100 г каннабиса, мобильные телефоны, SIM-карты и черновые записи.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкая область подросток наркотики закладки канабис PVP парк полиция
В Днепре разоблачили масштабную сеть наркоторговцев
01 сентября 2025, 22:55
Жителя Кривого Рога будут судить за незаконный посев и выращивание более 600 кустов конопли
01 сентября 2025, 14:01
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Россияне ночью запустили по Украине 150 дронов: есть попадания на 30 локациях
02 сентября 2025, 08:31
На Харьковщине вооруженный мужчина в балаклаве ограбил женщину и сжег ее дом
02 сентября 2025, 08:22
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
02 сентября 2025, 08:17
На Черниговщине в результате российской атаки ранены женщина и 14-летняя девочка
02 сентября 2025, 08:10
Китай заговорил о замене ООН: что это значит для мира и Украины
02 сентября 2025, 08:00
Россияне сбросили авиабомбы на Успеновку в Запорожской области – погиб мужчина
02 сентября 2025, 07:56
В ГСЧС показали последствия массированной атаки дронов на Белую Церковь: разрушены ангары и здание предприятия
02 сентября 2025, 07:51
ВСУ за сутки ликвидировали 800 российских захватчиков
02 сентября 2025, 07:46
Суммы под ударом дронов: возник масштабный пожар, среди пострадавших – ребенок
02 сентября 2025, 07:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »